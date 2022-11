OTSEBLOGI | Kreml valmistub väidetavalt uueks mobilisatsioonilaineks

Ukraina peaministri Denõss Šmõhali sõnul on Venemaa rünnakute tõttu nüüdseks halvatud ligi pool riigi energiasüsteemist, mistõttu on ligi 10 miljonit inimest sunnitud hakkama saama ilma elektri, valguse ja toasoojata. Lisaks pealinnale Kiievile ja Kiievi oblastile on kõige keerulisem olukord Odessa oblastis.