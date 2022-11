Transpordiamet hoiatab: teedel võib tekkida libedust

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Õhtul sajab põhjarannikul ja Lõuna-Eestis lund ja lörtsi. Öösel laieneb lumesadu Lõuna-Eestist põhja poole. Õhu- ja teetemperatuur jääb miinuspoolele.

Transpordiamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et sõidukiirus tuleb valida vastavalt teeoludele ja lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik. Kui sõidukil on veel all suverehvid, siis soovitab Transpordiamet ilma tungiva vajaduseta täna öösel mitte liiklusesse asuda.