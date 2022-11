Ühe mure sai Liina Kersna kaelast, ent kriminaalmenetluse lõpp ei terenda

Prokuratuuri avalike suhete nõunik Kairi Küngas ütles Delfile, et jätkub kohtueelne uurimine, mille käigus kogutakse tõendeid, et kõik asjaolud välja selgitada. „Kriminaalmenetluse kulgu, käiku ning kestust on keeruline, kui mitte võimatu ennustada ning seetõttu ei oska me ka hetkel öelda, millal saame kohtueelse menetluse lõpule viiduks lugeda.“