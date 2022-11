Ukrainasse on tarnitud 14 Saksa iseliikuvat haubitsat PzH 2000, kuid nende töökorras hoidmiseks vajalikud varuosad on saatmata. Olukord on nii kehv, et üks haubitsatest „kannibaliseeriti“: võeti osadeks, et parandada teisi, kirjutab Der Spiegel.