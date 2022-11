Lukašenka McDonald’si lahkumisest: mis, kas me ei oska liha, kartulit ja salatit saia vahele toppida?

„Ma kutsun teid alati üles: sööge, tarbige oma, ärge tormake meretaguse järele. See kõlab täna aktuaalselt selles plaanis, et mõned eriti noorte hulgas, aga ka ilmselt keskealiste ja võib-olla ka vanemaealiste hulgas on hakanud ahhetama ja ohhetama: „Ahh, McDonald’s läheb ära.“ Mina mõtlen: issand olgu tänatud, et läheb! Aga McDonald’si koha, kus töötavad meie inimesed, meie spetsialistid, kus kasutatakse meie kaupu, peavad võtma valgevenelased,“ lausus Lukašenka. „Pidage meeles, mitte keegi teine. Me ise peame tegema seda, mida kunagi tegi see McDonald’s, kui seda on kellelgi vaja, ja isegi paremini. Mis, kas meil ei osata saia pooleks lõigata ja nende poolte vahele tükki liha, kartuleid ja salatit toppida? Issand, kes seda tarbib, mina ei tea.“