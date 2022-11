Delfi Tasku astus podcast’ide turul suure sammu edasi

Kui varem koosnes Tasku artiklitest, mille eesmärk oli suunata kuulajaid saadeteni, siis uuenenud platvorm on keskendunud vaid podcast’ide kuulamiseks pakkumisele. Nii on kaunil tumedal taustal paiknevate saadeteni võimalik jõuda kiiresti ja ilma liigse lisamürata nende ümber. Peale selle annab uuenenud kanal võimaluse igal registreerinud kasutajal luua endale meeldivatest saadetest kataloog, isiklik kogum enim huvipakkuvatest või meeldivatest vestlustest.

Lihtsam kasutada

Uus Delfi Tasku liigitab kõik meie loodavad sajad saated sobilikult alamkategooriatesse, kust on võimalik hõlpsalt leida nii oma lemmikud kui ka avastada uusi põnevaid podcast’e. Kõik meie loodud saated on korraga ühel ekraanil, nii ei jää midagi kahe silma vahele ega märkamata. Lisaks on lehekülje kõige ülemises rivis – nagu ka varem – esile toodud kõige uuemad Delfi saated. Samuti anname kuulamisvaliku paremaks tegemiseks leheküljel teada, milline on meie hetke kõige kuumem ehk kuulatuim saade.

Koos uue platvormiga saab hõigata välja ka mõned täiesti uued saated, mida vaid Delfi Tasku keskkonnast kuulata saab: seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt räägib saates „BITCH“ külalisteks tulnud Andrei Zevakini, Kaupo Karelsoni, Juss Haasma, Ants Rootslase ja teistega põnevaid jutte suhetest, meestest, seksist. Saates „Ehitus 2023+“ räägivad aga arhitektid, insenerid ja projekteerijad sellest, kuidas ehitada pommikindlaid pilvelõhkujaid, kuhu on maailm ehituse vallas liikumas ja milline saab üldse olema tuleviku ehitus. Toidu- ja põllumajandussaade „Põllult taldrikule“ võtab, nagu ka nimi vihjab, jutuks kõik selle, mis on seotud Eesti toidu ja toidu tootjatega. Saate motoks on lihtne fraas „Oled see, mida sööd!“.