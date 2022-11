Miks on ära veetavate punamonumentide nimistu salastatud? Raik: Narva inimesed on tundlikud, juba küsivad

Komisjoni töö on seni olnud salajane ehk avalikkus ei tea, kes on komisjonis. Samuti on salastatud komisjoni koostatud punamonumentide nimekiri. Välisminister Urmas Reinsalu ütles Delfile, et ei näe punamonumentide nimekirjas midagi sellist, mis viitaks, et see peaks olema salajane novembri lõpuni. „Minu selge arusaam oli, et see peab olema avalik,“ ütles ta ning lisas, et ei oska kommenteerida, mis võib salastatuse sisuline põhjus olla.