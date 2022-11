Põhja-Korea lasi välja arvatava mandritevahelise raketi, mis kukkus merre 200 kilomeetri kaugusel Jaapanist

Jaapani kaitseminister Yasukazu Hamada ütles ajakirjanikele, et raketi lennuulatus oli 15 000 kilomeetrit, ning Jaapani valitsuskabineti peasekretär Hirokazu Matsuno teatas, et see lendas umbes 6000 kilomeetri kõrguseni ja tuhande kilomeetri kaugusele, enne kui maandus merre umbes 200 kilomeetrit Hokkaido rannikul asuvast Oshima-Oshima saarest läänes.