OTSEBLOGI | Krimmi okupatsioonivõimude juht teatas, et poolsaarel toimuvad kindlustustööd

„Meetmed, mis on täna tarvitusele võetud presidendi, Vene Föderatsiooni relvajõudude, Vene Föderatsiooni õiguskaitseorganite poolt on piisavad, et krimlased tunneksid end turvaliselt. Sealjuures toimuvad Krimmis minu kontrolli all muu hulgas kindlustustööd, mis on suunatud krimlaste julgeoleku tagamise garanteerimisele,“ lausus Aksjonov.