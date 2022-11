Hoiatus: teed-tänavad võivad täna olla libedad kogu päeva jooksul

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves selgimistega ilm. Kohati on oodata lund ja lörtsi. Õhu- ja teetemperatuur püsib enamasti miinuspoolel. Teedel on libeduseoht.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ning linnaosavalitsuste lepingupartnerid on neljapäeva õhtust teostanud hooldust vastavalt kokkuleppele, peatänavate sõiduteed on valdavalt soolamärjad. Lepingupartnerid on teostanud ka talve esimesed libedusetõrjed kloriidide ja graniitsõelmetega ühistranspordipeatuste ootealadel, samuti on killustiku puistatud linna hooldatavatele kergliiklusteedele. Hooldusprotseduurid jätkuvad reedel nii kaua kui on vajalik.