Ungari tugevdab koostööd Iraaniga. Minister: Poola raketiintsident pani mõistma koostöö vajalikkust

Ungari hakkab Iraaniga ajama „terve mõistuse ja pragmatismi poliitikat“, teatas riigi välis- ja kaubandusminister Péter Szijjártó täna, vahendab The Budapest Times. Ta lisas, et see võiks aidata Iraanil naasta rahvusvahelise kogukonnaga „rahumeelse kooseksisteerimise juurde“.