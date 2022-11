Haridusministeeriumi arvates väärib Audentese kooli juhtumis suurimat etteheidet õpilaste käitumine

Haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg ütles, et antud loos on aspekte, mis tekitavad küsimusi ja seda just eetilisest vaatenurgast. Tema sõnul on ühe nurga alt õpilaste selline käitumine ehk solvavate kommentaaride kirjutamine vale. „Esmalt on oluline üle kinnitada, et anonüümne laim, kohatute hinnangute andmine on selles loos kõige suuremat etteheidet vääriv käitumine. Ülejäänu on suurusjärgu võrra väiksema kaaluga, kuid mitte vähetähtis,“ sõnas ta.