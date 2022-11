Huawei tõi Eesti turule ülivõimsa kaameratehnoloogia, disaini ja jõudlusega Mate 50 Pro nutitelefoni

Tehnoloogiaeksperdi ja Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul on uue Mate 50 Pro nutitelefoni puhul tegemist Huawei ajaloo võimsaima mudeliga, mis on varustatud kõrgeima taseme tehnoloogiaga nii fotograafia, üldise jõudluse kui ka stiili ja vastupidavuse osas.



Mate 50 Pro nutitelefoni eripäraks on eeskätt just 50-megapikslise liikuva avaga kaamera, mille 10-astmeline reguleeritav füüsiline ava sisaldab täiustatud optilist süsteemi. Tänu sellele, et valgus jõuab paremini kaamera avani, saab sellega teha parima kvaliteediga pilte ja videoid, millel avalduvad selgemini nii heledus, valgus ja varjud kui ka külmad ja soojad toonid.