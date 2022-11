Zelenskõi ei tea enam sada protsenti, kelle rakett Poolasse kukkus

„Ma ei tea, mis tol korral juhtus, me ei tea sada protsenti, ma arvan, et maailm ei tea samuti sada protsenti. Aga ma olen kindel, et oli Vene rakett ja et me kasutasime õhutõrjerakette... Aga me peame olema õiglased ja ausad, kuni juurdlust ei ole lõpule viidud, ei saa me öelda, millist tüüpi rakett see oli, mille tükid Poola territooriumile kukkusid,“ ütles Zelenskõi, vahendab Meduza.

„Mul pole kahtlust, et see ei olnud meie rakett ega meie raketilöök,“ ütles president siis. „Tahan, et me oleksime õiglased ja kui see tuli meie õhutõrje kasutamisest, siis tahan neid tõendeid näha. Esiteks uurimine ja juurdepääs teie andmetele.“ Ta toonitas, et Ukrainal peaks olema võimalik raketi maandumispaika uurida, vahendab Ukrainska Pravda. Zelenskõi märkis, et ööl vastu kolmapäeva suhtles ta maailma liidritega. Ta lisas, et Ukraina on kogu Ida-Euroopale inimkilbiks, aga sellest läänes ei räägita.