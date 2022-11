Miks Ukraina Poola kukkunud raketti omaks ei tunnista, nagu pakuvad NATO ja Poola? Eksperdid: nad üritavad nii uurimisele ligi pääseda

Peagi on möödumas kaks ööpäeva raketiintsidendist, mis ajas ärevusfooni lakke üle terve ilma. Nüüdseks on kinnitatud mitmest allikast, et Poolas kahe inimese surma põhjustanud rakett pärines Ukraina õhutõrjearsenalist, kuid ukrainlased ise ei taha seda kuidagiviisi oma retoorikas vastu võtta: Zelenskõi ajab sõrgu vastu seisukohale, mida on väljendanud nii Poola president, USA president kui ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

„Mul pole kahtlust, et see ei olnud meie rakett ega meie raketilöök,“ ütles president Zelenskõi kolmapäevasel pressikonverentsil. „Tahan, et me oleksime õiglased ja kui see tuli meie õhutõrje kasutamisest, siis tahan neid tõendeid näha.“