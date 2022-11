Poola julgeolekubüroo juht: kõik tõendid ja materjalid näitavad, et tegemist oli Ukraina välja lastud raketiga S-300

Siewiera märkis, et kõik tõendid ning NATO, USA ja Poola kogutud materjal näitavad, et tegemist oli õhutõrjesüsteemist välja lastud raketiga S-300, mille lasi välja Ukraina pool.

„President Zelenskõi esindab riiki, mis on sõjas. Sõjas, millel oli kõige rängem periood rünnakute ja õhulöökide andmise mõttes pärast selle puhkemist. On normaalne, et sellistes tingimustes näivad teatud hüpoteesid, mis näivad ilmselged riigi kaitsmise seisukohalt, ilmselged ka selle riigi juhile,“ ütles Siewiera.

Siewiera vastas, et tegemist oli õhutõrjeraketiga, mida ei peeta oma iseloomult ründavaks. „Isegi kui radarisüsteemid selle registreerivad, oletame me, et see teeb oma tööd, mis on õhurünnaku vaheltlõikamine Ukraina territooriumil. Kas oli mingi viga raketis eneses või ebaõige andmete sisestamine, on ekspertide töö teema,“ rõhutas Siewiera.