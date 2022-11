OTSEBLOGI | Venemaa andis hommikul Ukrainale taas raketilöögi

„Mul pole kahtlust, et see ei olnud meie rakett ega meie raketilöök,“ ütles president. „Tahan, et me oleksime õiglased ja kui see tuli meie õhutõrje kasutamisest, siis tahan neid tõendeid näha. Esiteks uurimine ja juurdepääs teie andmetele.“ Ta toonitas, et Ukrainal peaks olema võimalik raketi maandumispaika uurida, vahendab Ukrainska Pravda. Zelenskõi märkis, et ööl vastu kolmapäeva suhtles ta maailma liidritega. Ta lisas, et Ukraina on kogu Ida-Euroopale inimkilbiks, aga sellest läänes ei räägita.