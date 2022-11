OTSEBLOGI | Ukraina uurijad on jõudnud Poola raketilöögi sündmuspaika

Eile nõudis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et peale Poola ja USA ekspertide tuleks sündmuspaika uurima lubada Ukraina uurijad. Poola ja USA teatel põhjustas juhtumi Ukraina õhutõrjerakett, ent Zelenskõi on seda väidet kahtluse alla seadnud.

„S-300 on muutunud tüüpiliseks ööpäev läbi, tehti löögid nende rakettidega, mis lendavad rindelähedastesse linnadesse ballistilisel trajektooril. Vaenlasel töötavad ka mitmikraketiheitjad. Ja rünnak, mis põhjustas häire, oli rünnak tiibrakettidega strateegilise lennuväe lennukitelt Tu-95. Tavaliselt rünnatakse Volgodonskist, see on Rostovi oblastis, tiibrakettidega H-101, H-555. Samaaegselt toimus rünnak Shahedidega Ukrainast põhja poolt, ilmselt Valgevene territooriumilt Kurski oblastist. Ja täpselt pool tundi tagasi oli rünnak Musta mere akvatooriumist, ilmselt rakettidega Kalibr,“ rääkis Ihnat.

Kell 8.30 teatas Suspilne Dnipro, et linnas oli kuulda plahvatusi. Pihta sai kaks piirkonda. Tööstusettevõttes puhkes suur tulekahju ja kahjustada said elumajad selle kõrval. Kannatanute hulgas on 15-aastane tüdruk, teatas Dnipropetrovski oblasti sõjaadministratsiooni juht Valentõn Reznitšenko. Kell 10.40 teatati Dniprost juba kaheksast kannatanust ja viimastel andmetel on neid 14.