Milley ütles, et Vene sõjavägi on pärast üheksa kuud sõda tõsiselt haiget saanud ja Kreml ei ole suutnud saavutada ühtki oma eesmärki. Ukrainlased on Milley sõnul seevastu saavutanud „edu edu järel“, samas kui venelased on iga kord ebaõnnestunud, vahendab CNN.