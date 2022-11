Valitsus tahab muuta pensionisüsteemi õiglasemaks

„Pean oluliseks ebaõiglaste sooduspensionite maksmise lõpetamist ja aktiivsete tööturumeetmete toetamist, et aidata inimestel püsida kauem tööturul aktiivsena. Praegune korraldus võimaldab mõnedel kutsealadel hakata saama pensioni juba 40. eluaastates ja samal ajal edasi töötada. Nii võtavad osad inimesed pensionisüsteemist välja rohkem kui teised pensionärid, samas kui 20-protsendiline pensionikindlustuse makse on kõigile võrdne. Kui sooduspensionite maksmisest loobuda, saaks kõigile vanaduspensionäridele maksta aastas 140 eurot rohkem pensioni, mis kindlasti parandab ka meie vanemaealiste toimetulekut,“ selgitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Soodustingimustel vanaduspensionide seadus ja väljateenitud aastate pensionide seadus lubavad jääda pensionile 5 või 10 aastat enne üldist pensioniiga, mõnede kutsealade puhul ka ilma vanusenõudeta, kui on omandatud pensioni määramiseks vajalik staaž. Viimasel juhul võib jääda pensionile ka nooremalt kui 40 aastat. „Praegused seadusemuudatused ei puuduta neid inimesi, kes juba saavad soodustingimustel või väljateenitud aastate pensioni või kellel on soodusstaaž täis teenitud, seega on üleminek pensionisüsteemi korrastamisel pikemaajalisem,“ lisas minister Riisalo.