Tuhandete inimeste haigusrahade väljamakseks puuduvad andmed

Töövõimetuslehe alusel maksavad tööandja ja Eesti Haigekassa inimesele töövõimetushüvitist, mille eesmärk on osaliselt kompenseerida töötajale haigestumise või hooldamise ajal saamata jäänud töötasu.

Väljastatud haiguslehtede hulk on viimastel aastatel olnud rekordiliselt suur eelkõige koroonapandeemia tõttu. Tänavu 9 kuuga on Eesti Haigekassa tasunud töövõimetushüvitisi ligi 296 000 inimesele 175,5 miljoni euro eest, sellest 121 miljonit eurot on kulunud haiguslehtedele.