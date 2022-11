ISW: Venemaa kulutas teisipäeval ära suure osa oma tiibrakettidest

ISW aga märgib, et nii ulatuslik rünnak kasutas ilmselt ära suure osa Venemaa allesolevatest varudest ning edaspidi võib Venemaal tekkida vajadus rakette säästlikumalt kasutada. Seejuures tulistasid ukrainlased 73 raketti enda väitel alla. Sihtmärgini ei jõudnud seekord ka ükski Iraani päritolu pommidroon. Võrdluseks tulistati 10. oktoobri rünnakulaine ajal ametlikult alla vaid 43 tiibraketti 84-st. Ukraina kindralstaabi sõnul näitab muutus, et Ukraina õhutõrjevõime on tänu lääne annetatud tehnoloogiale paranenud.



Sellegipoolest märgib ISW, et Vene raketid kujutavad endast Ukraina elanikele endiselt ohtu. Ukraina presidendi kantselei asejuht Kõrõllo Tõmošenko nimetas teisipäeval energiasüsteemi olukorda kriitiliseks. ISW sõnul ei ole aga tõenäoline, et rünnakutega kaasnevad kahjud aitaksid elanike moraali piisavalt kahjustada, seda nii õhutõrjevõimekuse paranemise kui Hersoni oblastis saavutatud edusammude valguses.