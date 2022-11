Meelis Kaldalu mõisteti pommiähvarduses süüdi ja lasti vabadusse

Oma valimisliiduga „Südamega Tartu“ 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel Tartus konkurentsi pakkunud Kaldalu tegi pommiähvarduse sama aasta oktoobris Tartu esinumbrite valimisdebati eel. Kaldalu arvas prokuratuurile teadaolevalt, et debatt toimub ERR-i Tartu stuudios, mistõttu saatis ta koos sõber Reio Lauritsaga kõnekaardi numbrilt häriekeskusse sõnumi: „UUDIS TEILE Valimised on epaseaduslik! etv tartustuudio lõhkeb kella 21.15 bomm UUDIS TEILE“.

Kaldalu suhtes on kohtumenetlus nõnda kaua veninud, sest süüdistatav on korduvalt sellest põgenedes hoidunud. Viimati näiteks lubati tal elektroonilise järelevalve all vabaduses olla, kuid ta jättis jalavõru laadimata ja põgenes siis taas.