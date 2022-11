VIDEO | Urmas Reinsalu: Poolas juhtunu näitab, et sõda ei toimu akvaariumis, vaid ohustab kogu Euroopat

Vaata videost, mida välisminister Urmas Reinsalu rääkis Poola langenud raketist ning abi andmisest Ukrainale.

Peaminister Kallas sõnas pressikonverentsil, et kuigi uurimine langenud raketi osas alles käib, viitab praegu teadaolev info sellele, et tegemist on Ukraina õhutõrjeraketiga S-300. „See lasti välja Venemaa ulatusliku raketirünnaku tõrjumiseks ning sattus ekslikult Poola territooriumile,“ sõnas Kallas.

Täna teatasid Poola peaminister ning president, et raketiplahvatuse kohta kogutud tõendid ei anna alust artikkel 4 aktiveerimiseks NATO-s. Seda kinnitasid üle ka ministrid pressikonverentsil.

Kallas rõhutas mitmel korral, et Eesti piiri taga ei käi sõjategevust ning sellist ohtu meile pole. „Selge on see, et sõda mõjutab siiski meid kõiki - see on läinud oluliselt kaugemale, kui seda on tahetud. Mõjutab meid läbi energiahindade ja inflatsiooni,“ ütles Kallas ning lisas, et otsest sõjalist ohtu Eestile ei ole.

Ministrid kinnitasid pressikonverentsil, et selge on see, et vastutus kõikide kahjude eest lasub Venemaal, sest nemad on agressorid Ukrainas. „Agressiooni lõpetamiseks peame jätkama mõjusaid sanktsioone, mis survestab Venemaad majanduslikult. Venemaad tuleb poliitiliselt isoleerida. Ukrainale anda sõjalist, majanduslikku, poliitilist tuge,“ selgitas Kallas järgmisi potentsiaalseid samme.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnas pressikonverentsil, et kuigi Poolas juhtunut käsitletakse isoleeritud intsidendina, näitab see, et sõda ei toimu akvaariumis. „See sõda ohustab kogu Euroopat,“ ütles Reinsalu. „Meie üleskutse on liitlastele: peame viivitamatult andma abi õhutõrjes, erinevates relvasüsteemides, mis meie kätes on.“ Reinsalu lisas, et eile toimunu lõi pretsedendi, sest Vene agressiooni tulemusel hukkusid NATO liikmesriigi tsiviilisikud.