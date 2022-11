BLOGI | Urmas Reinsalu: Poolas juhtunu näitab, et sõda ei toimu akvaariumis, vaid ohustab kogu Euroopat

Valitsus kogunes täna erakorralisele kabinetinõupidamisele, et arutada julgeolekuolukorda seoses eilse raketiintsidendiga Poolas, kus hukkus kaks inimest ning seda, et eile viis Venemaa Ukraina vastu läbi aegade ulatuslikuma raketirünnaku, mis oli suunatud tsiviiltaristu vastu ja jättis esialgu elektrita ligi 10 miljonit inimest.

„Eilne plahvatus Poolas toimus massilise raketirünnaku ajal Ukraina vastu,“ teatas NATO peasekretär Jens Stoltenberg pressikonverentsil. „Juurdlus jätkub, aga seni ei ole meil mingeid viiteid sellele, et see oli tahtliku rünnaku tagajärg, ja ei ole mingeid viiteid sellele, et Venemaa plaaniks ründavat tegevust NATO vastu,“ ütles Stoltenberg ning lisas, et esialgne analüüs viitab, et tegu oli Ukraina õhutõrjeraketiga.