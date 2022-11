Kaitseväes ei nähta tarvidust Eesti julgeoleku valmidustaset muuta ega lisameetmeid rakendada

Kui lähtuda stsenaariumist, et Poola pinnal kahele farmerile saatuslikuks saanud raketi näol on tegemist kokkupõrke mõjul kõrvale kaldunud Ukraina õhutõrjerelvaga, pole see paraku ula peale läinud sõjatehnika puhul pretsedent: tänavu märtsis eksles läbi mitme riigi õhuruumi sõjakoldest pärinev pommiga droon, mis lõpetas oma teekonna Horvaatia pealinnas Zagrebis.