KUULA I „REAALSUSKONTROLL“ I Urve Palo ja Ingrid Veidenberg: marss tööle tagasi! Kodukontorite ja kaugtöö aeg on läbi

Urve ja Ingrid arutlevad, miks ei ole meie koolides piisavalt õpetajaid. Miks ei tule noored koolidesse õpetajaks? Mis on juhtunud õpetaja-ameti prestiižiga? Kuidas saaksime selle ühiskonnas jälle kõrgele tasemele tõsta? Mõlemad leiavad, et õpetajatest õpilaste poolt videote tegemine on lubamatu – igast inimesest saab kontekstist välja rebides sotsiaalmeediasse totakaid videoid teha. Aga kuhu me nii jõuame? Õpetaja-ameti prestiiži tõstmiseni kindlasti mitte.

Läinud nädalal saatis sotsiaalmeediaplatvormi Twitter omanik Elon Musk töötajatele kirja, kus teatas, et keelab kaugtöö tegemise ja kõik töötajad peavad olema nädala jooksul vähemalt 40 tundi kontoris. Sellist suhtumist tuleb igati tervitada, sest kaugtööd tehes tekib ettevõttes või organisatsioonis varem või hiljem kõhukinnisus. Energiat ei saa tekitada ekraani vahendusel. Uusi ideid ja meeskonna-sünergiat kodus istudes ei sünni ja ettevõte kaotab konkurentsieelises. Populaarne haigus on tänaseks möödanik ja kodukontoris töötamine ei ole enam uus normaalsus. Sellest on hakatud igal pool aru saama, välja arvatud riigisektoris, kus paljudes organisatsioonides inimesed siiamaani kodukontorites istuvad. Lisaks kuuleme täna julgustavaid noote, et töötage aga kodus edasi, hoiame energiat kokku! Kuidas õnnestub aga inimesed kodudest taas kontoritesse saada?

Peatutakse ka nõukogude-aegsete sümbolite eemaldamisel ja vaieldakse Pätsi monumendi teemal. Kiidetakse lausa uskumatuna kõlavat võimalust, et Pirita kloostri varemed võivadki püsiva katuse peale saada, kui muinsuskaitseamet jälle kõike kihva ei keera, nagu ta seda aastaid on teinud. Samuti on lootus, et Tartu Toomikiriku varemetesse kerkibki äkki ilus restoran, mis annaks Tartu kultuuripealinnale palju juurde.

Arutletakse kurjade koerte teemal, kes inimestel kõrvu peast rebivad ja mida sellistega peaks tegema. Palju muid teemasid on saates veel.

Kuula kõigest lähemalt juba saatest.