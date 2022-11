Kreml kiitis USA „vaoshoitud ja professionaalset“ ning laitis Poola ja teiste „absoluutselt hüsteerilist“ reaktsiooni raketiintsidendile

Peskovi sõnul oleksid Poola võimud võinud kohe teatada, et riigi territooriumile kukkusid kompleksi S-300 raketi tükid, ja siis oleksid kõik spetsialistid aru saanud, et see ei olnud Vene rakett.

„Poolakatel olid kõik vajalikud vahendid, et teatada kohe, et jutt käib raketi S-300 tükkidest, ja vastavalt oleksid kõik spetsialistid mõistnud, et see ei saanud olla rakett, millel on midagi tegemist Venemaa relvajõududega,“ ütles Peskov.