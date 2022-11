Leedu reservkolonel: Poolasse kukkunud raketid muudavad ilmselt põhjalikult sõja kulgu

Guzevičiusi sõnul on sündmus nii märgiline, et toimunu muudab ilmselt põhjalikult kogu sõja kulgu. Pärast Poolas toimunud plahvatusi peab NATO tema hinnangul kiiresti kriitilise pilguga üle vaatama oma tõrjesüsteemid.

„Ukrainlastele on see hea võimalus tuletada meile veel kord meelde, et neil on vaja õhutõrjesüsteeme. Ent arvan, et see peaks soodustama ka õhu- ja raketirelvade tootmist läänes, samuti kaugmaa suurtükiväe tootmist, sest praegu kuuleme vaid kurtmist selle osas, kuidas Ukrainale antavad relvad vähendavad Saksa ja teiste armeede enda kaitsevõimet,“ nentis reservkolonel.