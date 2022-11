ERISAADE | Kalle Laanet: Ukrainale tuleb kohe anda rohkem relvastust, sõltumata, kust tuli Poola kukkunud rakett

„Fakt on see, et kui 24. veebruaril poleks Venemaa alustanud agressiooni Ukrainas, siis poleks meil täna ka kahte hukkunut Poola territooriumil. Fakt on ka see, et NATO territooriumil on kaks inimest hukka saanud. Fakt on ka see, et eile toimusid tõsised raketirünnakud Ukraina suunal, kus vähemalt 15 taristuobjekti said pihta ja elektrita jäi ca 10 miljonit inimest. Ja see on kõik on toimunud Venemaa suunalt,“ seletas Laanet, millisesse konteksti tema eile Poolas juhtunu asetab.