Venemaa välisministeerium kuulutas ÜRO reparatsioonide resolutsiooni õigustühiseks

Zahharova teatab, et vaatamata oma avalikult Venemaa-vastasele iseloomule on vastu võetud resolutsioon „rahvusvahelise õiguse seisukohast tühine, sest peaassambleel ei ole volitusi ega seda enam kompetentsi selliste küsimuste lahendamiseks“.

„Täpselt nagu ei ole tal õigust määrata kindlaks agressiooni fakti ega mõne poole süüd. Kõik see on ÜRO julgeolekunõukogu eelisõigus, kust kompromissideks võimetud Kiievi lääne toetajad viivad püüdlikult välja otsuste langetamise protsessi küsimustes, mis on seotud olukorraga Ukrainas ja selle ümber,“ teatas Zahharova.