OTSEBLOGI | Saksamaa pakub Poolale abi õhuruumi kaitsmisel

„Eilne plahvatus Poolas toimus massilise raketirünnaku ajal Ukraina vastu,“ teatas NATO peasekretär Jens Stoltenberg pressikonverentsil. „Juurdlus jätkub, aga seni ei ole meil mingeid viiteid sellele, et see oli tahtliku rünnaku tagajärg, ja ei ole mingeid viiteid sellele, et Venemaa plaaniks ründavat tegevust NATO vastu,“ lisas Stoltenberg.

„Meie esialgne analüüs viitab sellele, et selle juhtumi põhjustas kõige tõenäolisemalt Ukraina õhutõrjerakett, mis lasti välja Ukraina territooriumi kaitsmiseks Vene tiibrakettide rünnaku vastu. Ukraina ei kanna selle eest vastutust. Vastutust kannab lõpuks Venemaa, sest jätkab ebaseadusliku sõja pidamist Ukraina vastu,“ ütles Stoltenberg.

Poola president Andrzej Duda teatas, et miski ei viita sellele, et eile oleks toimunud tahtlik rünnak Poola vastu.

„See ei olnud Poola vastu sihitud rakett,“ ütles Duda. „Kõige tõenäolisemalt oli see Venemaa toodetud rakett, mis oli välja lastud 1970. aastatel. Miski ei viita sellele, et see oli välja lastud Vene jõudude poolt. See oli kõige tõenäolisemalt õnnetu juhus. Ei ole absoluutselt mingit viidet selle kohta, et see oli rünnak Poola vastu.“

Duda ütles julgeolekunõukogu istungil, et tegemist ei olnud raketi enese plahvatuse, vaid raketti jäänud kütuse plahvatusega.

„Juurdlus jätkub endiselt, aga informatsioon, mis meil on ja mis meie liitlastel on, näitab, et see oli tõenäoliselt Nõukogude Liidus toodetud rakett S-300. Ei ole ka tõendeid, et see oleks välja lastu Venemaa poolt,“ ütles Duda.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki rõhutas samuti, et plahvatus Ida-Poolas ei olnud tahtlik ja Poola hoidub praegu NATO artikli 4 käivitamisest. Morawiecki sõnul on alliansi senine tegevus piisav.

Reuters teatas NATO allikatele viidates, et USA president Joe Biden informeeris G7 ja NATO partnereid, et plahvatuse Ida-Poolas põhjustas Ukraina õhutõrjerakett.