OTSEBLOGI | President Duda: ei ole lõplikke tõendeid, kes Poolasse kukkunud raketi välja lasi, AP andmetel oli see Ukraina õhutõrjerakett

Duda ütles, et plahvatus Przewodówis oli ühekordne intsident ja ei ole viiteid sellele, et seda uuesti juhtuks.

„Meil ei ole praegu lõplikke tõendeid selle kohta, kes selle raketi välja lasi ... see oli kõige tõenäolisemalt Venemaal toodetud rakett, aga see on kõik praegu alles uurimise all,“ ütles Duda ajakirjanikele.

Kolm anonüümseks jäänud USA ametnikku teatasid aga Associated Pressile, et esialgsete hinnangute järgi oli Poolasse kukkunud rakett välja lastud Ukraina vägede poolt Vene raketi pihta.

USA president Joe Biden ütles, et esialgne informatsioon viitab sellele, et on ebatõenäoline, et Poolas plahvatuse tekitanud ja kaks inimest tapnud rakett lasti välja Venemaalt.