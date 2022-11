Donald Trump kandideerib uuesti USA presidendiks

„Ameerika tagasitulek algab just nüüd,“ ütles ta oma toetajatele ja lisas, et soovib „muuta Ameerika taas suureks ja kuulsusrikkaks“.

„Võitlen nii, nagu keegi pole kunagi varem võidelnud. Me alistame vasakradikaaldemokraadid, kes üritavad meie riiki seestpoolt hävitada,“ märkis Trump oma toetajaile peetud kõnes.

Samas on endist presidenti süüdistatud vabariiklastele pettumust valmistanud esinemises hiljutistel vahevalimistel, kuna seal ennustatud „punane laine“ ehk enamuse saamine vabariiklastel ei realiseerunud.

Vabariiklased on vahevalimiste järel saavutamas küll enamust esindajatekojas, kuid see jääb napiks. Valijad lükkasid suuresti tagasi need kandidaadid, kes toetasid Trumpi tõendamata väiteid valimispettuste kohta 2020. aastal.