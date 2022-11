VIDEO SÜNDMUSPAIGALT | Vene rakett tabas Poola territooriumi. Ekspert: õhutõrjerakett võib tiibraketi kursilt kallutada

Sõjaväekarjääri jooksul õhutõrjele spetsialiseerunud brigaadikindral reservis Urmas Roosimägi ütles Delfile, et ta ei usu, et Venemaa hakkaks sihilikult mõnd NATO liikmesriiki tulistama, ent pakkus välja ühe variandi, kuidas Vene rakett Poola sattuda võis. Näiteks võib see juhtuda juhul, kui tiibrakett saab õhutõrjeraketi poolt tabatud ja vigastatud, ent jätkab lendu.

„Viimased uudised Poolast on kõige murettekitavamad. Peame tihedalt nõu Poola ja teiste liitlastega. Eesti on valmis kaitsma iga tolli NATO territooriumil. Oleme täielikult solidaarsed oma lähedase liitlase Poolaga,“ teatab Eesti välisministeerium ühismeedias.

Delfiga rääkinud välisminister Urmas Reinsalu ütles, et tegemist on ülitõsise informatsiooniga. „Kui juhtunu leiab kinnitust, järgnevad NATO vastusammud,“ sõnas minister. Eesti konsulteerib Poola ametiisikutega ja jälgib olukorda ka oma julgeolekust tulenevalt. „Seisame Poola kõrval ja teavitame avalikkust edasisest,“ ütles Reinsalu.

Raadiojaama kinnitamata andmetel on kontrollimisel kaks varianti. Võimalik, et Ukraina kaitse tulistas raketi alla ja see muutis lennutrajektoori või sisestasid venelased andmed valesti, mistõttu tabas rakett Poola territooriumil traktorit.

„Igal tiibraketil on neli suunajat ja neli tiiba ja ta võib kalduda eemale. See on eelnevaltki juhtunud,“ ütles Roosimägi. Ta viitas sellele, et nii on juhtunud ka käimasoleva sõja käigus Ukraina territooriumil, kuigi seni pole ükski rakett Ukraina piiridest väljunud. „Võib olla ka variant, et ukrainlaste õhutõrjerakett pani mööda,“ spekuleeris endine õhukaitsepataljoni ülem.

Sama paistavad arvavat ka Poola uurijad. „Minu allikad ütlevad, et need, mis Przewowot tabasid, on tõenäoliselt Ukraina relvajõudude allatulistatud raketi jäänused,“ kirjutas ühismeedias Radia ZET ajakirjanik Mariusz Gierszewski. Tema oli ka esimene, kes intsidendist kirjutas.

Przewodówi asukoht on kaardil märgitud punasega:

Kaitseminister Hanno Pevkur nentis Delfiga vesteldes, et niivõrd massiivse õhurünnaku puhul, nagu Venemaa ette võttis, võib midagi seesugust juhtuda, ent kordas veelkord, et alles ootab kinnitatud infot. Mis saab edasi juhul, kui leiab kinnitust, et Venemaa on tulistanud NATO liikmesriigi territooriumile raketi?

„Tuleb oodata poolakate info ära ja koguneda NATO ja EL riikidega. Kas see tähendaks NATO artikkel 4 käivitamist või midagi muud, selgub hiljem, praegu on mul sama palju infot, kui teil,“ ütles minister.

Kaitseminister märkis ka, et tema tagasitee Brüsselist Eestisse pidi kulgema läbi Varssavi lennujaama, ent Brüsseli-Varssavi lend on ilma põhjust teada andmata neljaks tunniks edasi lükatud.

„Minu kaastunne meie Poola relvavendadele. Kuritegelik Venemaa režiim tulistas välja rakette, mis sihivad mitte ainult Ukraina tsiviilisikuid, vaid maandusid ka NATO territooriumile Poolas. Läti toetab täielikult Poola sõpru ja mõistab selle kuriteo hukka,“ teatas ühismeedias Läti kaitseminister Artis Pabriks.