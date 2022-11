Valitsus ei asu mittekodanikelt hääleõigust võtma: sotsid on plaanile vastu

„Koalitsiooninõukogus arutati seda ja jõudsime järeldusele, et selles valitsuses pole üksmeelt ega soovi sellega edasi minna,“ märkis sotsiaaldemokraatide juht, siseminister Lauri Läänemets.

Teadagi on selle idee vastu seisnud kolmest valitsuspartnerist just nimelt sotsiaaldemokraadid. Kas sotsid esitasid oma koalitsioonipartneritele ultimaatumi, et kui teiste riikide kodanike hääleõigust asutakse kodukandis piirama, siis nemad enam valitsuses kaasa ei löö?

„Ei, seal ei pea ultimaatumit olema. Kõik ütlesid oma arvamuse välja,“ kirjeldas Läänemets kohtumist.

Reformierakonnast märgiti, et kuigi teema on justkui kalevi all, ei jää see siiski partei valimiseelsest agendast välja.

„Kuna oleme koalitsioonis, siis hea tava on see, et tehakse asju koos,“ märkis reformierakondlane Mart Võrklaev esiteks, kuid lisas, et uus katse tehakse tulevastel parlamendivalimistel. „Reformierakond on jätkuvalt seda meelt, et Vene kodanike valimisõigus KOV-valimistel on julgeolekuoht. Valimiste vaates soovime sellega edasi minna, võtta mandaat ning proovida peale märtsikuud uuesti. Oleme päris palju tööd teinud selle nimel.“

Lauri Läänemets eelistaks, et kumbki koalitsioonipartner ei läheks enne parlamendivalimisi selle teemaga edasi.

„Selle küsimusega tuleks rahulikult tegeleda, aga see tuleks teemaks võtta pärast valimiskampaaniat,“ märkis ta Delfile. „Reformierakonna ja Isamaa valimiskampaania plaan ongi rääkida peamiselt julgeolekust, kuid meie tahame rõhuda inimeste elujärjele – see on sotside jaoks küsimus number üks.“