Kas Kohtla-Järvel peavad tõesti olema võimul isikud, keda uurib politsei? „Puhta“ koalitsiooni tegemiseks napib võimalusi

Kohalike sotside esindaja Eduard Odinets ütles Delfile, et volikogu liikmete korruptsioonikahtlustuste tõttu on sotside, Keskerakonna ja valimisliidu Restart kolmikliit ainuke „puhas“ koalitsioonivariant.

Kohtla-Järve valimisliit Restart teatas aga laupäeval, et lahkub läbirääkimistelt ning sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonnaga koalitsiooni ei lähe. Odinets tõdes, et Restardi lahkumine läbirääkimiste lauast on kahetsusväärne.

„Mina olen üritanud igatpidi avatud olla ja meie fraktsioon on minu arvates aktiivselt ning tulemuslikult osalenud läbirääkimistel, pole midagi nõudnud ja on peaaegu kõigega nõus olnud. Väga kahju, et üks võimalikust partnerist otsustas lahkuda ja polnud võimeline kompromissiks,“ ütles ta.

Kohtla-Järve volikogus on 25 liiget, kellest üheksal on korruptsioonikahtlustus. Odinets tõdes, et selle tõttu pole „puhtaks“ koalitsiooniks variante väga palju. „Meil on niivõrd suur osakaal isikuil, kellel on korruptsioonikahtlused. Meil on põhimõtteliselt üks variant ja see ongi teha Restart, sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond, muid variante pole,“ ütles ta.

Odinets nentis, et ta ei oska öelda, kellega ja mis teemal Restart läbirääkimisi peab ning milline võib uus koalitsioon tulla. „Kui nad pole nõus sotsiaaldemokraatide ja keskerakondlastega tegema, siis peavad tegema nende saadikutega, kellel asub see kahtlustus,“ sõnas Odinets.

Kui Restart peaks siiski ümber mõtlema, kas siis on sotsiaaldemokraadid uuteks aruteludeks valmis? Sellele ei osanud Odinets kindlat vastust anda, kuid võimalus selleks on olemas. „Kui Restart vaatab ringi ja ütleb, et nad on nõus tagasi tulema ja proovima uuesti läbi rääkida, siis tuleb seda arutada,“ ütles ta.

Odinets lisas, et pole Restardiga uut võimalust pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist arutanud. „Kõik on hetkel nii värske, paar päeva on möödas nende sammust,“ sõnas ta. Ta ütles, et valimisliitu on raske kolmandat korda uuesti usaldada.