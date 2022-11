Välisminister Reinsalu: Eesti toetab Euroopa julgeoleku tagamiseks Soome võimalikult kiiret liitumist NATOga

Täna toimus Helsingis ka Eesti ja Soome tulevikusuhetele keskenduv kõrgetasemeline seminar, kus arutati kevadel esitletud Eesti-Soome tulevikukoostöö raporti soovituste elluviimist.

Kohtumisel Soome välisministriga kinnitas Reinsalu, et Soome saab NATOga liitumise protsessis loota Eesti igakülgsele toetusele. Välisministri hinnangul on sellel sammul positiivne mõju nii Soome, Eesti, NATO kui ka Läänemere piirkonna julgeolekule. „Loodame, et saame tervitada Soomet täieõigusliku liikmena hiljemalt Vilniuse tippkohtumisel järgmise aasta juulis,“ ütles Reinsalu.

Samuti käsitlesid Eesti ja Soome välisminister Venemaa agressiooni Ukrainas. Ühiselt kinnitati, et läheneva talve eel on äärmiselt oluline jätkata Ukraina igakülgset toetamist. Välisminister Reinsalu toonitas, et Ukraina on Euroopa Liidu kandidaatriigina teinud selgeid edusamme ning tähis on riiki ELiga lõimumisel ka edaspidi toetada.

„Venemaa jätkuvat agressiooni Ukrainas saab pidurdada üksnes sõja hinna tõstmisega Venemaa jaoks. Järgmise sanktsioonipaketiga, mis hõlmaks piiranguid energiakandjatele, tuleb kiiresti edasi liikuda,“ sõnas Reinsalu. Samuti toonitas Eesti välisminister vajadust liikuda edasi eritribunali loomisega, mis võimaldaks Venemaa juhtkonda toimepandud agressioonikuritegude eest vastutusele võtta.

Eesti ja Soome tulevikusuhetele keskendunud kõrgetasemelisel seminaril tervitas Reinsalu kahe naaberriigi pikaajalist tihedat koostööd, millest on sündinud hulk edulugusid, eriti majandus- ja kultuurivaldkonnas. Välisminister märkis, et Eesti ja Soome koostöö tulemuslikkust ilmestavad heade näidetena digiretseptide piiriülene toimimine, gaasitoru Balticconnector ja 2021. aastal Eesti-Soome koostöös valminud filmi „Kupee nr 6“ rahvusvaheline edu. Reinsalu leidis, et koostööraporti kesksed teemad on suure koostööpotentsiaaliga valdkonnad, kuid kindlasti on valdkondi, kus saame ühistegevust veelgi tugevdada, näiteks küberkoostöös.