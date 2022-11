Kreml: ÜRO resolutsioon reparatsioonide kohta on Venemaa kulla- ja valuutareservide röövi formaliseerimine

„Loomulikult üritavad selle protsessi organisaatorid toime panna meie täiesti ebaseaduslikul viisil blokeeritud kulla- ja valuutareservide röövi. Õieti on see selle röövi formaliseerimine ÜRO platvormi kasutades. See otsus ei ole juriidiliselt kohustav, nii me sellesse ka suhtume. (...) Oleme kategooriliselt selle vastu,“ kuulutas Peskov, vahendab Interfax.