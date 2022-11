Narva linnavolikogu liige Aleksei Jevgrafov kandideerib Keskerakonna nimekirjas riigikokku

Aleksei Jevgrafovi sõnul on just Keskerakond ajalooliselt Ida-Virumaale palju tähelepanu pööranud ning eelseisvatele valimistele läheb tema hinnangul vastu tugev meeskond, kellega koos on võimalus piirkonna arengusse reaalselt panustada.

„Konsulteerisin Keskerakonna Ida-Virumaa juhtivkandidaatidega põhjalikult ja sain kindlustunde, et neile läheb päriselt korda Ida-Virumaa inimeste käekäik ning neil on tahe muutusi ellu viia,“ lausub Jevgrafov. „Praeguse koalitsiooni viimased tegevused on kahjuks suurendanud lõhet ühiskonnas ja ma ei näe, et neile läheks tegelikult korda Ida-Virumaa inimeste mõtted ja toimetulek.“

Aleksei Jevgrafovi sõnul võib Ida-Virumaa elanikkonna vähenemine kajastuda ka riigikogu mandaatide arvus. „Valitavatel saadikutel lasub senisest suurem vastutus Ida-Virumaa arengus kaasa rääkida. Tuleb veenda ka teisi riigikogu liikmeid, et piirkonnal on energiajulgeoleku seisukohalt äärmiselt suur roll ning kui me ei taha sotsiaalmajandusliku katastroofi tekkimist, peame andma sealsetele inimestele ja nende peredele kindlustunde homse ees,“ ütleb Aleksei Jevgrafov, kes saavutas aasta tagasi toimunud kohalike omavalitsuste valimistel Narva linnas teise tulemuse.

Parlamendivalimistel on Ida-Virumaa ringkonnas Keskerakonna esinumber riigikogu liige ja endine tippsportlane Kaido Höövelson ning teine number Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom.