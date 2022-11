Copernicus: Euroopas on oodata keskmisest soojemat talve

Copernicuse teadlased teatasid pühapäeval oma tähtsaimas aastaaja ilmaennustuses, et Läänemere, Vahemere ja Põhjamere rannikupiirkondades tulevad pea kindlasti temperatuurid, mis ületavad ajaloolisi keskmisi. Soojema ilma tõenäosus kasvas viimase kuuga, vahendab Bloomberg.

On 50-60-protsendine tõenäosus, et temperatuurid on oluliselt üle ajalooliste normide suures osas Suurbritanniast ning Kesk- ja Lõuna-Euroopas.