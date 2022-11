Arizona kuberneri valimistel saab Donald Trumpi lemmik lüüa, aga ei tunnista seda

2020. aasta presidendivalimisi võltsituks nimetanud Lake on korduvalt öelnud, et ei oleks kinnitanud president Joe Bideni 2020. aasta valimisvõitu Arizonas.

Lake’i kaotusele eelnes veel kahe väljapaistva valimiste eitaja kaotus osariigis. Lüüa said senaatori kandidaat Blake Masters ja osariigi sekretäriks kandideerinud Mark Finchem.

„Demokraatia on ootamist väärt,“ kirjutas Hobbs Twitteris. „Aitäh, Arizona. Mul on nii suur au ja ma olen nii uhke, et olen teie järgmine kuberner.“

Lake ei tunnistanud Hobbsi võitu, vaid säutsus: „Arizonalased tunnevad BS-i ära, kui seda näevad.“ BS on lühend väljendile bullshit.

Lake oli juba varem hakanud valimistulemuste kohta kahtlusi esitama. Eile telekanalis Fox News esinedes nimetas ta valimisi nässu keeratuiks.

„Ma ei usu, et Arizona inimesed hääletaksid tema poolt ja et ta võidaks. Aga kui see lõpuks juhtub, kuidas saab kinnitada valimised, mis on nii nässu keeratud?“ kommenteeris Lake.

Parempoolse aktivisti Charlie Kirki jutusaates eelmisel neljapäeval ütles Lake: „Ma vihkan seda, et nad venitavad ja veavad jalgu järel ja lükkavad vältimatut edasi. Nad ei taha tõde teatavaks teha, mis on, et me võitsime.“

Mingeid tõendeid valimiste võltsimise kohta Arizonas ei ole.