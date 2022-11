Uued arengud perehüvitiste kokkuleppes: lasterikkad pered hakkavad jaanuarist saama toetust

Isamaa esimees Helir-Valdor Seederi sõnul saavutasid koalitsioonierakonnad perehüvitiste eelnõu osas uue kokkuleppe. Kokkuleppe kohaselt hakatakse lasterikka pere toetust maksma kuni kolmanda lapse 19-aastaseks saamiseni, misjärel väheneb summa järk-järgult, nii nagu varasemalt kokku lepitud. Lisaks tõuseb lasterikka pere toetus jaanuarist 650 euroni juhul kui peres on kolm või enam last ja 850 euroni kui peres on vähemalt seitse last.



Seederi sõnul on saavutatud uus kokkulepe ligilähedane Isamaa algsele, kevadel tehtud ettepanekule. „Kevadel nelja erakonna poolt algatatud eelnõus nägime ette, et lasterikka pere toetust makstakse perele kuni kolmanda lapse 19-aastaseks saamiseni, misjärel väheneb toetus 1/3 võrra. Koalitsioonikõneluste käigus soovis Reformierakond tõsta piiri 24. eluaastani ning samas vähendada toetuse summasid. Saavutatud uue kokkuleppe kohaselt on piiriks 19 eluaastat ja lasterikka pere toetus tõuseb võrreldes koalitsioonilepingus kokku lepituga 50 euro võrra. Vastavad muudatused viiakse sisse ka valitsuse poolt algatatud ja riigikogus praegu menetluses olevasse eelnõusse,“ kirjeldas Seeder kokkulepet.



Ta rõhutas, et kokkulepe lasterikka pere toetuse kõige olulisemaid tahke ei muuda. „Samaks jääb nii lasterikka pere toetuse etapiviisiline vähenemine kui ka indekseerimine alates 2024. aastast. Need võimalused loovad peredele suurema kindlustunde ning toetavad lasterikkust, mis omakorda toob kaasa suurema sündimuse ja panustab meie rahva kestlikkusesse.“



Seeder viitas, et uus saavutatud kokkulepe välistab olukorra, kus ühed kolmelapselised pered oleksid saanud toetust viis aastat kauem võrreldes nende kolmelapseliste peredega, kus vanim laps sai 19-aastaseks käesoleval aastal. Uus kokkulepe tagab, et sellist erinevat kohtlemist ei teki.“