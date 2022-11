OTSEBLOGI | Ukrainlasi hoiatati Venemaa massilise raketilöögi eest

Hersoni oblastis Dnepri vasakkaldal jätkuvad lahingud, aga vabastatud linnadest on veel vara rääkida, teatas Hersoni oblastinõukogu liige Serhi Hlan internetipressikonverentsil vastuseks küsimusele, milline on olukord Kahhovkas, Nova Kahhovkas ja Oleškõs.

Hlani sõnul on ta juba rääkinud, et Ukraina lipp ilmus Nova Kahhovka kino Junist juurde.

„Seda informatsiooni on erinevalt vastu võetud. Samamoodi ka Kahhovkas on ilmunud uued lipud. Aga seni informatsiooni nende asulate vabastamise või kontrolli kohta meie relvajõudude poolt veel ei ole. Kuigi on teada, et lahingud vasakkaldal jätkuvad. Ja ma arvan, et me jõuame ikkagi meie relvajõudude ametliku informatsiooni ära oodata,“ ütles Hlan.