OTSEBLOGI | Poola tõstab sõjaväe valmisolekut, maailma liidrid arutavad olukorda Balil

Venemaa kaitseministeerium eitas, et oli plahvatuse taga ja ütles, et see on „sihilik provokatsioon, mille eesmärk on eskalatsioon“.

Ööl vastu tänast teatas Poola välisministeerium, et Przewodowi külas kuue kilomeetri kaugusel Ukraina piirist põhjustas plahvatuse Venemaal toodetud rakett. „Kell 15.40 kukkus Przewodowi külas alla Venemaa rakett, tappes kaks Poola vabariigi kodanikku,“ seisis Poola välisministeeriumi ametlikus teates.

Samas ütles president Andrzej Duda ajakirjanikele, et neil pole praegu „veenvaid tõendeid selle kohta, kes selle raketi välja lasi“. „Tõenäoliselt oli see Venemaal toodetud rakett, kuid see kõik on hetkel uurimisel,“ märkis ta.

Peaminister Mateusz Morawiecki kinnitusel suurendab Poola pärast intsidenti oma õhuruumi valvet. „Otsustasime tõsta valitud Poola relvajõudude üksuste lahinguvalmidust, pöörates erilist rõhku õhuruumi jälgimisele,“ ütles ta ajakirjanikele.

Samas märkis Indoneesias Balil G20 tippkohtumisel viibiv USA president Joe Biden, et Poolas kaks inimest tapnud raketi väljatulistamine Venemaalt on ebatõenäoline. „Ma ei taha seda öelda enne, kui oleme täielikult uurinud, kuid trajektoori järgi on ebatõenäoline, et see tulistati Venemaalt,“ sõnas ta.

Joe Bideni sõnul otsustavad maailma liidrid järgmised sammud pärast juhtunu väljaselgitamist, sealhulgas pärast Poolas toimuvat uurimist.

Venemaale omistatav rünnak Poola vastu on muutnud Balil kogunevate riigipeade teemade fookust ning toonud seal kaasa hulgaliselt erakorralisi kohtumisi.

Eilsete teadete kohaselt, mille algselt avaldas Poola uudisteportaal ZET ja mille tõelevastavust kinnitas hiljem Bloombergile USA luureametnik, tabas Ukraina piiri lähedal asuvat Przewodówi asulat tabas vähemalt kaks Venemaa raketti. Surma sai kaks inimest.