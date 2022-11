OTSEBLOGI | Poola tõstab sõjaväe valmisolekut ja kaalub NATO artikkel nelja käivitamist

Teate kohaselt, mille algselt avaldas Poola uudisteportaal ZET ja mille tõelevastavust kinnitas hiljem Bloombergile USA luureametnik, tabas Ukraina piiri lähedal asuvat Przewodówi asulat tabas vähemalt kaks Venemaa raketti. Väidetavalt sai surma kaks inimest.

Poola valitsuse esindaja Piotr Müller teatas, et peaminister Mateusz Morawiecki on kokku kutsunud riikliku julgeoleku ja kaitseküsimuste komitee erakorralise koosoleku. Ka Ungari president Viktor Orban kutsus kokku riikliku julgeolekunõukogu. Balti riigid on avaldanud Poolale solidaarsust, rõhutades, et NATO territooriumi tuleb kaitsta.

Peale komitee kohtumist andis Müller Varssavis pressikonverentsi, kus ütles, et Poola valitsus tõstab sõjaväe valmisolekut ja kinnitas, et Ukraina piiri lähedases asulas hukkus „plahvatuses“ kaks inimest.

Müller ütles ajakirjanikele, et valitsus kaalub, kas käivitada artikkel 4, mis tähendaks, et NATO alliass koguneks arutama oma liikmesriigi territoriaalse terviklikkuse, poliitilise iseseisvuse või julgeoleku ohtusattumist.

Ukraina linnad on terve päeva olnud Venemaa raketitule all. Volodõmõr Zelenskõi sõnul on riigi territooriumile täna tulistatud üle 80 raketi ja vähemalt paarkümmend on tulemas. Ulatuslikest elektrikatkestustest teatakse nii Ukrainas kui Moldovas. Seitse miljonit ukrainast on väidetavalt elektrita.

Raketilöökidest on tulnud teateid vähemalt seitsmest Ukraina linnast: Kiievist, Lvivist, Kõrvõi Rihist, Rivnest, Sumõst, Poltavast ja Harkivist. Piirkondades teatatakse ulatuslikest elektrikatkestustest - teadete kohaselt on elektrita üle poole Kiievi ja 80% Lvivi linnadest ning 90% Ternopili oblastist. Ukraina energeetikaminister Herman Haluštšenko sõnas, et tegemist on suurima rünnakuga Ukraina energiataristule alates sõja algusest.