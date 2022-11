Eesti 200: Narvasse tuleks ehitada lennujaam

Praegu on Narva külje all Soldina külas asuval Olgina lennuväljal 600 meetri pikkune tõusu- ja maandumisrada, mis ärilendudeks ei sobi, seisab erakonna pressiteates.

Olgina lennuvälja ehitamise peamine eesmärk on regiooni ettevõtluse arendamine. Lennuvälja vastu on elavat huvi ilmutanud Aquaphori, Silmeti kui Sillamäe sadama omanikud, samuti Ida-Virumaa Tööstuspargi ja Auvere Agropargi arendajad.

Eesti 200 esimehe Lauri Hussari sõnul on Olgina lennujaama rajamise eesmärk hõlbustada ettevõtjate liikumist, andes piirkonnale senisest paremad ühendused.

„See on ennekõike Ida-Virumaa ettevõtjate soov, mille täitmine aitab piirkonna arengule selgelt kaasa,“ sõnas Hussar.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini sõnul on üks takistusi suurte investeeringute regiooni toomisel liiga pikk sõit Tallinnast Narva. Tema hinnangul on lennuväli suurte tootmisinvesteeringute üle otsustamisel väga oluline tegur.

„Investorid ei soovi alguses lennata tunde Eestisse ning pärast sõita veel tunde mööda maanteed Tallinnast Narvasse, samuti on ettevõtetel sageli vaja erilendudega tuua kohale ka spetsialiste,“ räägib Iljin.

Narva-Jõesuu on algatanud Olgina lennuvälja territooriumi detailplaneeringu, mis näeb ette kattega 1600 meetri pikkuse lennuraja ja helikopterite maandumisplatsi rajamise. Samuti hooneid lennukite hoidmiseks ja hooldamiseks ning teenindushoonet, muuhulgas piirikontrolli tegemiseks. Olgina lennuväljale plaanitakse ka õppesõiduplatsi ja harjutusväljakut Narva mudellenduritele.

Erakonna Eesti 200 regionaalprogrammi keskmes järgmise Riigikogu tööperioodiks on investeeringud, ekspordi soodustamine, töökohad ja turism.