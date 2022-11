Kavandatav seadusemuudatus tugevdab eesti keele positsiooni riigikeelena

Ühistranspordiseaduses on kavas sätestada, et taksojuht peab tõendama oma eesti keele oskust enne teenindajakaardi väljastamist ning esitama vastava dokumendi. Kellele on teenindajakaart antud enne muudatuse jõustumist, peab esitama selle väljastajale vähemalt B1-tasemel eesti keele oskust tõendava dokumendi. Muudatusega taastatakse enne 2016. aasta märtsi kehtinud nõue, et taksojuht peab oskama eesti keelt vähemalt B1-tasemel. Taksojuhtidele kehtivad riigikeele oskuse nõuded paljudes riikides (Läti, Leedu, Suurbritannia, Taani, Soome, Tšehhi, Hispaania, Prantsusmaa, Holland, Luksemburg, Malta, Norra) ning mitmes riigis nõutakse peale riigikeele ka ühe võõrkeele oskust vähemalt algtasemel.