Täna stardib PÖFF Shorts

„Valik on lai, Dominikaani Vabariigi ulmest kuni Taiwani muusikalini. Õnneks näeb ühe seansiga ära mitu filmi,“ kinnitas PÖFF Shortsi juht Grete Nellis.

Ameerika ja Euroopa Filmiakadeemiate kvalifikatsiooniga Shortsi esimesteks seanssideks on kogumikud rahvuslikust võistlusest, milles linastuvad teiste hulgas varasemate võitjate Sander Joone, Raul ja Romet Esko ning Teresa Juksaare uued lühifilmid.

Maailma esilinastusi on festivalil kokku 34, rahvusvahelisi 16. Festivalile oodatakse üle 230 filmikülalise, kellest 32 ühinevad virtuaalselt.

Shortsi kõrvalprogrammis „Alternatiivid“ naaseb anima-, õudus- ja fantaasiafilmidega pop-up seanss „Öökino“ ning lühifilmivalikuga tehakse tagasivaade Venemaal terava kriitika osaliseks saanud LGBT-filmifestivalile „Bok o Bok“. Piiride kompamist jätkavad täiskasvanutele suunatud „Late Night Love“, milles mitmed filmid keskenduvad naiste seksuaalsusele, ning ulmežanrile pühendatud kassett „Late Night Sci-Fi“.

PÖFFi Iisraeli fookuse raames tähistab Steve Tischi filmi- ja televisioonikool 50. aastapäeva kassetiga „Fookuses: maadlused inglitega“. Kogumikus linastuvate lühifilmide autorid on tunnustatud Iisraeli filmitegijad, kelle linateoseid leiab ka PÖFFi täispikkade filmide kavast.

Võistlusprogrammide kolme žüriisse kuuluvad animarežissöörid Joanna Quinn (Ühendkuningriigid), Diana Cam Van Nguyen (Tšehhi) ja Jonas Taul (Eesti), režissöör Garðar Þór Þorkelsson (Island), näitleja Tiina Tauraite (Eesti) ja muusik Kirke Karja (Eesti), produtsent ja programmer Mariam Kandelaki (Saksamaa, Georgia), programmer ja filmikriitik Niels Putman (Belgia) ning filmide müügispetsialist Ben Vandendaele (Belgia).

Rahvusvaheline lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts koosneb kolmest võistlusprogrammist ja kõrvalprogrammist, kus on esindatud kuni 40-minutilised dokumentaal-, anima- ja mängufilmid.

Kuuendat korda toimuv PÖFF Shorts leiab aset 15.-23. novembrini Tallinna ja Tartu kinodes. Piletid on müügil Piletilevis ja PÖFFi infopunktides.