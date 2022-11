Iraanis mõisteti surma esimene meeleavaldaja. Karmi kättemaksu nõutakse veel tuhandetele „jumala vaenlastele“

Iraanis mõisteti pühapäeval surma esimene meeleavaldustel osalenud inimene, vahendab kohalik meedia. Teherani kohus põhjendas surmanuhtluse otsust sellega, et süüdimõistetu osales riigivastases ja jumalavaenulikus vandenõus. Mõlemat neist loetakse Iraanis kõige raskemateks süütegudeks.

Lisaks mõisteti veel viis inimest viieks kuni kümneks aastaks vangi. Ent väidetavalt ootavad kohtuotsust veel ligi paar tuhat inimest, neist peaaegu pooled pealinnas Teheranis.

Hiljuti pooldasid Iraani parlamendisaadikud üksmeelselt, et meeleavaldajatele, keda loetakse riigivõimude poolt jumala vaenlasteks, makstaks karmilt kätte. Võimud õigustavad meeleavaldajate karmi kohtlemist ja vägivalda väidetega, otsekui oleksid meeleavalduste taga Iraani välisvaenlased eesotsas USA ja Iisraeliga. Kuid selge on, et julgeolekujõudude ja riigijuhtide karm vastus õhutab avalikku viha veelgi.

„Vägistada, et ei satuks paradiisi“

Inimõiguslaste hinnangul on protestide käigus praeguseks vahistatud ligi 15 000 meeleavaldajat. Teherani valitsus neid arve ei kinnita. Norras asuva Iraani inimõiguste keskuse andmeil on kokkupõrgetes korrakaitsjatega hukkunud juba vähemalt 330 inimest, nende hulgas kümneid noori ja lapsi.

Viimaste uudiste valguses juhitakse tähelepanu sellele, et Iraan on üks viimaseid riike maailmas, kus surmanuhtlust on lubatud määrata ka alaealistele. Tüdrukute puhul on lubatud vanuseks üheksa eluaastat, poiste puhul viisteist.

Lisaks ei tohi Iraani seaduste kohaselt naisi hukata, kui nad on neitsid, vältimaks nende jõudmist paradiisi. Seepärast on ajaloos palju näiteid selle kohta, kuidas tüdrukud pannakse vangivalvuritele mehele, et neid mõrvaeelsel õhtul vägistada. Aastakümnete jooksul on taoliseid juhtumeid dokumenteerinud nii ajakirjanikud, perekonnad, aktivistid kui ka isegi endine riigijuht Hossein Ali-Montazeri.

Mahsa Amini surm Valitsusvastased meeleavaldused said Iraanis alguse septembri keskel, kui 16. septembril suri 22-aastane Mahsa Amini, kelle Iraani moraalipolitsei kolm päeva varem kinni oli pidanud. Väidetavalt rikkus ta seadust, mis nõuab naistelt oma pea hidžaabiga katmist. Amini matustel alanud meeleavaldused on sellest ajast alates levinud kulutulena üle kogu riigi. Septembri lõpus kuulutas üleriigilise streigi välja Iraani haridussektor ja paljude ettevõtete omanikud on võimude hoiatustest hoolimata korraldanud üldstreigi. Oktoobris lisandusid neile Pärsia lahe ääres Bushehri provintsis asuva naftakeemiatehase töötajad. Kodanike sõnum on selge ja üheselt mõistetav: diktaatorile nõutakse surma.